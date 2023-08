Calcio femminile | Mondiali 2023 | Svezia-Stati Uniti 5-4 dcr Le nordiche volano ai quarti

(Di domenica 6 agosto 2023) Il quarto match valido per gli ottavi di finale deidivede la vittoria dellasugliper 5-4 ai calci di rigore, con l’esito dell’incontro deciso alla settima serie di tiri dal dischetto, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi a reti inviolate. Le svedesi, che nella prima fase avevano vinto il Girone G, quello con l’Italia, a punteggio pieno,così aidi finale, dove affronteranno il Giappone, vittorioso ieri sulla Norvegia per 3-1, mentre le nordamericane, che avevano chiuso il Girone E alle spalle dei Paesi Bassi, tornano prematuramente a casa. Dopo il nulla di fatto dei primi 120?, ad essere emozionanti sono i tiri dal dischetto: gli USA segnano ...

La Svezia vola ai quarti di finale dei Mondiali di2023 e sfiderà il Giappone. La finale anticipata tra le scandinave, dominatrici del girone dell'Italia, e gli Stati Uniti si è risolta solamente ai rigori, dove a sorridere sono state ...... alle ore 11:00 si affronteranno Svezia D - USA D per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo2023 . L'ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Svezia D ha avuto la meglio ...

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti campioni in carica battuti dalla Svezia ai calci di rigori e eliminati negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminili. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei ...Arriva la sorpresa più clamorosa ai Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Gli Stati Uniti, campioni del Mondo in carica, escono negli ottavi di finale per mano della Svezia.