Cade da un ponte di 54 metri | 39enne ricoverato in gravi condizioni

L'elisoccorso Pegaso è intervenuto a Bagni di Lucca per soccorrere un cicloamatore di 38 anni caduto in mountain bike, sembra facendo tutto da solo, in localitàa Gaio, nella zona del ristorante Nido dell'Aquila. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato, in codice giallo, con Pegaso, all'ospedale di Cisanello. Oltre a Pegaso, è intervenuta ......impressionante veglia di preghiera sulla spianata del Parco Tejo di fronte al fantasmagorico... Uno si lascia andare, smette di camminare e. Voi credete che una persona chenella vita, ...Ed è per questo che puoi essere untra tutti. Insegnaci ad essere costruttori di ponti ... 7 - Gesùper la seconda volta Di nuovo a terra, Signore Quando siamo caduti una volta, abbiamo ...

Trentanovenne cade da un ponte di 54 metri: elicottero del 118 si cala nel dirupo e lo salva, ma è grave Repubblica Roma

Questa mattina a Blera, in provincia di Viterbo, alcuni testimoni hanno visto un uomo scavalcare il parapetto del ponte, poi, la caduta . Si tratta di un ...L'elisoccorso Pegaso è intervenuto a Bagni di Lucca per soccorrere un cicloamatore di 38 anni caduto in mountain bike, sembra facendo tutto da solo, in località Ponte a Gaio, nella zona del ristorante ...