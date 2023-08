Buon compleanno Pierluigi Allotti | Fedele Confalonieri | Danilo Cataldi…

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023)Cataldi, Achille Antonielli, Emilio Gnutti, Bobo Craxi, Adriano La Regina, Antonella Interlenghi, Marco Liorni, Enrico Borghi, Benedetta Parodi, Giuseppe Greco, Francesco Caputo, Elisabetta Linguaglossa, Paolo Nicolai, Antonella Palmisano… Oggi 6 agosto compiono gli anni:, giornalista, saggista; Achille Antonielli, opinionista; Mario Zanello, ex calciatore; Nado Canuti, artista; Carlo Bertelli, storico dell’arte; Maria Frau, attrice;, dirigente d’azienda; Adriano La Regina, archeologo, docente; Onelio Prandini, politico; Mario Pasquina, ex calciatore; Luigi Ferrajoli, giurista, ex magistrato, ...