Buon compleanno a… Marcus Thuram

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 agosto 2023) Oggicompie 26 anni. L’ultimo anno è stato importante. E non solo per quello che è appena successo, il suo passaggio dalla Germania all’Italia… Oggicompie 26 anni. L’ultimo anno è stato importante. E non solo per quello che è appena successo, il suo passaggio dalla Germania all’Italia, da una Bundesliga frequentata da tempo con annesse certezze maturate alla Serie A che lo sottoporrà a una verifica del proprio status di giocatore.ha partecipato anche al Mondiale in Qatar, ha dato continuità a una bella storia di famiglia anche se non è riuscito a portare in patria il titolo come fece il padre Lilian. All’inizio della settimana, lunedì 31 luglio,ha aperto la prima pagina de La Gazzetta dello Sport con una promessa: «Parlerò con i ...