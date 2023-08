Buffon torna in Nazionale | sarà il nuovo Capo Delegazione degli azzurri

(Di domenica 6 agosto 2023) "Torno inperché quel bambino che trent`anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani". Con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram, Gianluigiufficializza il ritorno in, con ilruolo diazzurra. L`ex portiere ha così accettato la proposta del presidente Figc Gabriele Gravina. A 45 anni, il campione del mondo 2006, ex di Parma, Juventus e Psg, ricoprirà la stessa carica rimasta vacante dopo la morte di Gianluca Vialli., primatista di presenze incon 176 partite giocate con l`Italia, è atteso a Coverciano il 4 settembre, quando varcherà nuovamente il cancello del Centro tecnico ...

"È un grande giorno per la Nazionale italiana - le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina - perché Gigi torna a casa. Buffon è un'icona del nostro calcio e una persona speciale".

ROMA (ITALPRESS) – Il "pressing" della Federcalcio è andato a buon fine: a pochi giorni dall'annuncio del ritiro, Gigi Buffon torna in azzurro. L'ormai ex portiere è ufficialmente il nuovo capo ...