Buffon e gli altri | quando è il momento giusto per lasciare?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 6 agosto 2023)un campione dello sport decide di ritirarsi riaffiorano in noi alcune istantanee della sua carriera, soprattutto quelle legate ad emozioni indimenticabili che custodiremo per sempre. Se penso a Gigi, non posso non ricordare il Mondiale 2006 e la sua parata sul colpo di testa di Zidane nel primo supplementare della finale con la Francia; quell’intervento prodigioso ci permise di rimanere a galla sull’1-1 con gli azzurri poi ad alzare la Coppa del Mondo sotto il cielo di Berlino dopo i calci di rigore. La scelta didi appendere gli scarpini al chiodo all’età di 45 anni mi dà lo spunto per fare alcune riflessioni. In generale per tutti gli sportivi, ma soprattutto per coloro che rappresentano veri e propri mostri sacri delle proprie discipline, esiste unper mettere la ...