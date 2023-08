(Di domenica 6 agosto 2023) Leggo di continue applicazioni di sensori in ogni dove, sia negli spazi delle nostre città sia negli spazi della natura. Ci stiamo imbottendo di sensori, chip, microfoni: per fare cosa? Qual è il ...

In questi giorni leggo di un tale Mattia, 35enne di, professione informatico che si è impiantato cinque chip nelle mani. Perché lo ha fatto A ...Oggi siamo entrati nella frontiera del 'non'...... anche attraverso le banche dati in uso, hanno verificato che erano proprio loro l'e la donna ...aveva effettuato dei pagamenti di merce presso un centro commerciale della provincia die i ...È accaduto nel primo pomeriggio a Buffalora, quartiere di, all'interno di una cascina in cui vivono diverse famiglie. Sono in corso accertamenti da parte degli uomini dell'Arma intervenuti. A ...

Brescia, uomo si impianta i microchip. Paragone lo azzera: “Non ha nulla di moderno” Il Tempo

In questi giorni leggo di un tale Mattia, 35enne di Brescia, professione informatico che si è impiantato cinque chip nelle mani. Perché ...Nel bel mezzo di una violenta lite, un uomo di origine sudamericana ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto, ma la vicenda ha preso una svolta del tutto differente. Succede a Erbusco, in un eserc ...