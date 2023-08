Brasile | incostituzionale il femminicidio come delitto d’onore

(Di domenica 6 agosto 2023) Inla tesi della “legittima difesa dell’onore” non potrà essere utilizzata nei reati di: lo ha stabilito in una decisione unanime la Corte suprema (Stf) del paese. I giudici hanno, inoltre, determinato che i tribunali di secondo grado possono annullare le assoluzioni fondate su tale argomento, arrivando a comporre una nuova giuria popolare, senza che ciò comporti una violazione della sovranità dei verdetti dei giurati. In alcuni processi, la fattispecie “legittima difesa dell’onore” veniva evocata dalla difesa degli imputati per giustificare atti di violenza, per esempio nei casi di adulterio. La Corte suprema brasiliana ha stabilitoilper giustificare i femminicidi (Ansa)L’incostituzionalità della tesi era già stata dichiarata dalla Stf in via ...

