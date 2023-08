(Di domenica 6 agosto 2023) Inla tesi della 'legittima difesa dell'' non potrà essere utilizzata nei reati di: lo ha stabilito in ...

Inla tesi della 'legittima difesa dell'onore' non potrà essere utilizzata nei reati di femminicidio: lo ha stabilito in ...La tesi è stata utilizzata per anni innei casi di aggressione o femminicidio per giustificare il comportamento dell'imputato in situazioni, ad esempio, di adulterio, in cui si sosteneva che ...

Brasile, incostituzionale il femminicidio come delitto d'onore

La Corte suprema del Brasile, all'unanimità, ha dichiarato incostituzionale la 'legittima difesa dell'onore' come esimente nei casi di femminicidio. Lo ...La tesi della "legittima difesa dell'onore" non potrà essere utilizzata nei reati di femminicidio: lo ha stabilito in una decisione unanime la Corte suprema (Stf) del Brasile. I giudici hanno inoltre ...