Bonsai | la recensione | coltiviamo un bonsai fatto di tessere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 agosto 2023)– Ecco per voi, in anteprima assoluta, un gioco di piazzamentodai toni zen targato DV Games. Il lancio è previsto per il 6 Ottobre. Per “” abbiamo una squadra di designer tutta italiana con Rosaria Battiato, Massimo Borzì, Martino Chiacchiera. Mentre la parte grafica è a cura di Davood Moghaddami.ha certificazione FSC di basso impatto ambientale e contribuisce alla piantumazione di 8.000 alberi grazie alla collaborazione con Trees for the Future, organizzazione senza scopi di lucro impegnata nella costruzione di comunità più resilienti e un pianeta più sano (fonte: DV Games website). Asi può giocare da soli, sfidando l’Imperatore, fino a un massimo di quattro persone a partire dai 10 anni di ...