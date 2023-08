Boninsegna | «Lukaku? Allegri non si sbaglia Il problema è un altro»

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) Si continua a parlare dialla Juventus, con Vlahovic al Chelsea. L’ex attaccante, che dall’Inter passò proprio ai bianconeri negli anni Settanta, giudica l’operazione in un’intervista al quotidiano Tuttosport. Ecco un estratto. IL GIUDIZIO – Robertosi esprime sulla trattativa fra Juventus e Chelsea: «A Massimilianopiacerebbe allenare Romelue non si, anche se ha trent’anni resta un ottimo attaccante.in campo ha sempre fatto bene e per il gioco disembra più funzionale. Certo, ilsi porrebbe se dovessero coesistere (con Dusan Vlahovic, ndr). Ho letto dei quaranta-cinquanta milioni di conguaglio: penso che se il Chelsea è intenzionato a chiudere l’operazione, ...