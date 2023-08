Bombe su Kerch | Il ponte della discordia nella Crimea contesa tra Ucraina e Russia

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) Se undi solito è un simbolo di unione e concordia, non si può dire lo stesso per quello che passa sullo stretto di, che collega lae il territorio di Krasnodar e rappresenta un elemento di particolare contrasto tra. Questo perché la storia di tale opera, così come la cronaca bellica del conflitto in corso, ci fanno capire che questonon è semplicemente una semplice infrastruttura: non è un caso che entrambe le volte che è stato colpito, laha risposto con rappresaglie su larga scala. La storia di questorisale all’annessioneda parteavvenuta nel 2014, un gesto mai riconosciuto dalla comunità ...