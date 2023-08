Bologna | PSV Eindhoven su Schouten

Commenta per primo Jerdy Schouten piace alEindhoven. Il centrocampista delè entrato nel mirino degli olandesi che preparano un'offerta da 15 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport .... debutterà in campionato il 12 agosto in trasferta contro ilEindhoven. Tabellino UTRECHT (NED):... Allenatore: Silberbauer(ITA): Skorupski (dal 14 st Ravaglia); Aebischer (dal 14 st De ...Entrambe le soluzioni, così come quella più costosa che vede protagonista Riccardo Orsolini delo l'ultima suggestione Johan Bakayoko del, restano momentaneamente in stand by, proprio per ...

Mercato – Nuovi contatti tra Schouten e il PSV Tuttobolognaweb

Nella domenica che precede il primo match ufficiale (il prossimo venerdì sera in Coppa Italia, dove il Bologna incontrerà o il Cesena ...Il Bologna è pronto a trattare la cessione di Schouten e Dominguez, con interessamenti da parte di Psv, Bournemouth, Manchester United, Fenerbahce e Milan. Sartori cerca un sostituto: Sensi, Vranckx e ...