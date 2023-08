Bologna-Cesena | data | orario e diretta tv | Coppa Italia 2023 24

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Ildi Thiago Motta affronterà ilnel primo turno della/2024. Allo stadio Dall’Ara il match andrà in scena venerdì 11 agosto con fischio d’inizio fissato per le ore 21:15. Ladell’evento è affiad1 mentre sul sito di Sportmediaset si potrà seguire lastreaming dell’incontro. Ilnel turno preliminare ha sconfitto ai calci di rigore la Virtus Entella dopo un match in cui è successo tutto e il contrario di tutto. SportFace.