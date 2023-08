Bimba di 7 anni rischia di annegare a Termini Imerese | il padre sfida le onde che stavano portando via la piccola e la salva

(Di domenica 6 agosto 2023) Unadi 7hato dinel mare di(Palermo) . E’ successo nei pressi della spiaggia Canne Masche vicino al lido Kafar. Are lailche hato lechevia la. Non è stato facile raggiungerla tanto che sia lache ilsono stati soccorsi dal altri bagnanti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che...

Leggi Anche Lecce, pitbull aggredisce unadi 7e l'azzanna a una guancia Leggi Anche Venezia, bimbo di dueazzannato da un pitbull mentre è in braccio alla mamma Leggi Anche Imperia, bimbo di duemorso al volto da un ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...

Bimba di 4 anni investita al semaforo Prima Treviglio

Una bimba di 7 anni ha rischiato di annegare nel mare di Termini Imerese.È successo nei pressi della spiaggia Canne Masche vicino al lido Kafar. A salvare la piccola il padre che ha sfidato le onde ch ...Dalla Svizzera all'Ungheria, un lunghissimo percorso macinato sulle sue quattro zampe, in un anno. Protagonista di questa storia è un lupo. Era diventato famoso con un appellativo: il "lupo dei record ...