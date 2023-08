Berrettini | “Ho conosciuto il malessere | lo tengo lontano Sonego è un vero amico”

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Matteosi racconta in una lunga intervista concessa a Walter Veltroni per il Corriere dello Sera. Il tennista romano ha toccato diversi temi, tra cui quello degli inevitabili alti e bassi di questo sport. “Il tennis ti insegna a perdere. Anche i migliori, anche nelle migliori stagioni, devono bere il calice della sconfitta. Io odio perdere, ma ho sempre usato la sconfitta per migliorarmi. Per me è un motore più grande della vittoria – spiega– Non sentirmi più in quel modo, non provare quella rabbia o quella frustrazione, talvolta umiliazione, mi spinge a cercare il modo per rimuovere quell’errore, quel difetto che mi ha fatto perdere una partita o un torneo. Come diceva Nelson Mandela: “Io non perdo mai, o vinco o imparo”. Per esempio Wimbledon, l’anno della finale. Ho fatto un percorso incredibile e può starci, di perdere con ...