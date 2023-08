Bergamo brilla su pista | Simone Consonni argento nell’inseguimento | Claudia Cretti bronzo nell’individuale C5

(Di domenica 6 agosto 2023)regalano gloria orobica in Scozia. Si è tinto d’il soffitto del Velodromo “Sir Chris Hoy” grazie all’Italia maschile di quest’ultimo, che ha rotto il ghiaccioa squadre cogliendo il primo podio ai Mondiali di ciclismo su. Il fuoriclasse bergamasco e i compagni non hanno potuto nulla di fronte alla potenza della Danimarca che si è aggiudicata nettamente il titolo iridato lanciando un importante segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Qualificazioni interlocutorie perche, insieme ai compagni di squadra, ha faticato insieme ai compagni di squadra nei primi giri terminando con il terzo tempo con 3?672 di ritardo dai danesi. Il 28enne di Brembate Sopra è stato quindi ...

L'acquisto record dei nerazzurri alla prova sul campo contro la Pro Sesto. Ipotesi Berardi per un fantasista. E come punta Scamacca ...L'Atalanta ha offerto ai suoi tifosi una prestazione convincente sconfiggendo la Pro Sesto per 3-0 in una sfida amichevole giocata a Zingonia. Con un pubblico entusiasta e una temperatura calda, la pa ...