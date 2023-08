Benzinaio Furbetto | Sanzione per Mancato Cartello dei Prezzi Medi dei Carburanti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 6 agosto 2023) Pescara - Unsituato a Montesilvano è stato multato dalle Fiamme Gialle per non aver esposto il prezzoo regionale del carburante, come richiesto dall'obbligo introdotto a partire dal 1° agosto. Questa disposizione mira a garantire maggiore trasparenza ai consumatori e a contenere l'instabilità deidei beni di consumo, legata alle fluttuazioni dei costi delle materie prime energetiche sui mercati globali. Oltre alla mancanza deldei, ilè stato altresì sanzionato per non aver comunicato ial Ministero delle Imprese e del Made in Italy, violando le normative di settore. Le violazioni riscontrate possono comportare sanzioni fino a 4.000 euro. Dettagli ulteriori sul...