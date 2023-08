Bento | volontà ben precisa La grande possibilità per l’Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) Il portiere dell’Athletico Paranaenseè uno dei nomi usciti fuori nelle ultime ore per il reparto del. Arriva un indizio dal giornalista brasiliano Andersinho Marques. TRASFERIMENTO –ha già acquistato il suo primo portiere, ossia Yann Sommer, sbarcato oggi a Milano e per cui mancano visite mediche e firma. Nonostante questo la dirigenza sta lavorando per trovare il secondo da affiancare allo svizzero. Secondo Andersinho Marques da Twitter, estremo difensore dell’Athletico Paranaense, vuole assolutamente il trasferimento in Italia. Il giocatore ha il passaporto italiano, questa sarebbe unaper. Tutto dipende dal club brasiliano e dalladi privarsene o meno. Inter-News - Ultime notizie e ...