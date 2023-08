(Di domenica 6 agosto 2023) Il portiere brasiliano dell'Athletico Paranaense sul proprio futuro e la proposta dell'Inter arrivata. Tutto in mano alla società verdeoro.

Sul fronte uscite invece Daznche ci sarebbe una concreta possibilità per Leonardo Bonucci ... Allora spunta anche la pista "di riserva" che porta al brasilianoMatheus Krepski dell'...

Bento rivela: “Offerta dell’Inter. Mio sogno nelle mani del presidente” ItaSportPress

Il giovane portiere brasiliano Bento è diventato in settimana il nome nuovo per la porta dell’Inter, dopo l’acquisto di Sommer. Stanotte, dopo il match del Brasileirao che il suo Athletico Paranaense ...Uno dei nomi emersi negli ultimi giorni è quello di Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense. Le parole di Bento non lasciano troppo spazio a interpretazioni: l’Inter sembra ...