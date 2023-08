Bento | Inter interessata ma al momento l’Athletico Paranaense dice no | il motivo

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) L’è moltoessata a, come confermato dallo stesso portiere, ma alno: il. IL PUNTO – Queste le parole di Matteo Moretto su X. “L’è moltoessata a, tanto che i nerazzurri hanno fatto una prima proposta ufficiale, come confermato dal calciatore.vorrebbe molto venire in Europa, ma, dopo la cessione di Vitor Roque, non vuole che vada via. Alil discorso non avanza. Resta da vedere se il club brasiliano apre ad un’uscita“. Fonte: X Matteo Moretto-News - Ultime notizie e calciomercato...