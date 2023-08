(Di domenica 6 agosto 2023) Vediamo le Trame e ledelle Soap di Canale 5 -- per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di

... Rai Uno: Estate in diretta è stato seguito da 1.592.000 spettatori (19.3%); Canale 5 :ha intrattenuto 2.372.000 spettatori (21.2%); Canale 5:Amara ha tenuto compagnia 2.373.000 ...Estate in diretta : 0.000.000 spettatori con 0.00 % CANALE 5: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.Amara : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . La Promessa : 0.000.000 .000 ...Su Canale5conquista 2.304.000 spettatori (21.1%),Amara 2.362.000 spettatori (22.8%), La Promessa 1.848.000 spettatori (21.7%), My Home My Destiny 1.492.000 spettatori (20%) ...

Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 6 agosto 2023 ComingSoon.it

Puntata ridotta quella di Terra Amara prevista per domenica 6 agosto 2023: ecco tutti i motivi che hanno indotto Mediaset a questa scelta.La soap spagnola, che si sta avvicinando verso le battute conclusive della prima e unica stagione, andrà in onda regolarmente nel corso della settimana che va dal 14 al 18 agosto, con la messa in onda ...