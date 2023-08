Bayern | la rivelazione di Kim | a convincerlo è stato un ex Inter

... avendo un'intesa di massima per 4,5 con ilMonaco. Ai tedeschi serve però un sostituto e ... Ma...": dopo la rapina, ladi DonnarummaDa tempo per il ruolo di n°1 l'indiziato principale è Yann Sommer delMonaco , ma la trattativa va a rilento visto che prima di cederlo i bavaresi hanno la necessità di sostituirlo, ...Lanon è arrivata dagli esperti di mercato ma dallo stesso giocatore nel corso di un ... Su di lui c'è il forte interesse delMonaco che al momento però ha inserito David Raya come ...

Tottenham, Postecoglou: «Non sono il Bayern, non parlo di giocatori non miei» Calcio News 24

Potrebbe presto sbloccarsi la situazione riguardante i portieri del Bayern Monaco, che interessa da lontano anche quell'Inter che è interessata a Yann Sommer. Stando a quanto riporta ...