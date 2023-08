Bar sul Lago di Como fa pagare 2 euro per tagliare il toast | cliente posta lo scontrino

(Di domenica 6 agosto 2023) La recensione su Tripadvisor del, cheanche una foto dello. Il gestore: "Per dividere il, sono stati usati piattini e tovaglioli in più"

Sottolineo una volta di più l'importanza della collaborazione dei bagnati per stroncarenascere ... Aperti e funzionanti i dueall'esterno. L'assessore ha più volte ricordato dice che l'anno ...... che il grande Luciano Bianciardi descrive nel suo libro 'La vita agra' come 'ildelle Antille'. coprono l'arco di tempo dal 1995 al 2023 e raccontano l'attivitàcampo : da Gaza a Beirut, ma ...... tante proposte alte 2.980 metri alRistorante Passo da Mania: acquistale insieme al biglietto ...mercatino con degustazione di eccellenze enogastronomiche di Piemonte e Valle d'Aosta torna...

Un bar sul lago di Como si fa pagare 2 euro per tagliare a metà un ... Fanpage.it

A Como, un cliente ha pagato 2 euro in più al bar dopo aver chiesto di dividere un toast a metà. Il gestore del locale si difende.Hanno fatto pagare un supplemento di prezzo per aver diviso in due un toast. Incredibile ma vero. Due euro in più perchè hanno chiesto di avere il toast tagliato a metà: ...