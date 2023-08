Balogun risale per l’Inter | doppia opzione di offerta con l’Arsenal – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) C’è di nuovoin testa alle preferenze delper l’attacco, dopo che è sfumata l’Scamacca finito all’Atalanta. Per provare a convincereci sono due possibilità di, scrive il Corriere dello Sport. DI NUOVO IN POLE – Con Gianluca Scamacca che ha preferito l’Atalanta, torna Folarincome preferito delin avanti. Nonostante l’infortunio di Gabriel Jesus, che starà fuori alcune settimane, Mikel Arteta non lo ritiene centrale nei piani dele questo lo tiene pronto per una cessione. E l’Inter sembra attirare lo stesso, che ieri ha mandato un messaggio evidente postando lui che guarda i video di Ronaldo in nerazzurro. Il Corriere dello Sport indica in ...