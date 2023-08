Balogun | per l’Inter sempre più priorità | cifra scontata – SI

(Di domenica 6 agosto 2023) Le scelte in attacco perin vista della prossima stagione continuano a essere complicate: prima la rottura dei rapporti con Romelu Lukaku, poi la trattativa sfumata per Gianluca Scamacca. Resta caldissimo il nome di Folarinche, come ribadisce SportItalia, èladei nerazzurri.– Folarinresta adesso per forza di cose laper l’attacco del. La volontà del giocatore è chiara: trovare più spazio. Cosa che, all’Arsenal, gli è praticamente impossibile e lo si è visto nelle amichevoli disputate dai Gunners. Intanto il prezzo del cartellino scende leggermente. Partiti da una valutazione di 40 milioni di euro, infatti, si può chiudere a 35. Ma bisognerà fare in fretta, perché il campionato è ormai ...

... Toloi, Chalobah, Djaló o Tomiyasu), un centrocampista (Samardzic) e un attaccante tra, ... I l Napoli sapeva da mesi di perdere Kim, passato al Bayern Monaco50 milioni di euro, eppure il ...Sfumato anche Scamacca ora l'obiettivo èma i tifosi sono perplessi. Inter, sui social ... "un mesevendere Onana e non c'era nessun sostituto pronto. Far scappare Lukaku e nessuna ...... con Scamacca che pare aver definitivamente scelto l'Atalanta, i nerazzurri sono alla ricerca di un'alternativa.e guardano a. Ore calde anchela Juve che continua a parlare col Chelsea ...

Inter su Balogun: pronta l'offerta all'Arsenal.

