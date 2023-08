Balogun o Beto | l’Inter sfoglia la margherita Fatta per Sommer

(Di domenica 6 agosto 2023) Sfumato all’ultimo momento Scamacca che ha preferito accasarsi all’Atalanta,deve necessariamente virare su altri profili per l’attacco. Si tratta di decidere se puntare sul giovanedell’Arsenal, o sul portoghesedell’Udinese. Nessun dubbio, invece, sul nuovo portiere che sarà Yanper il quale è stata definitivamente trovata la quadra con il Bayern Monaco dopo un lungo tira e molla.: CHI SCEGLIERÀ L’ INTER Florianè la prima scelta dei nerazzurri, visto che lo statunitense dell’Arsenal? per la sua giovane età, rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Il problema consiste nell’ abbassare le ra richiesta dei Gunners che per il loro attaccante chiedono almeno 40 milioni. L’ Inter è ...

... un portiere (Sommer), un difensore (Demiral, Toloi, Chalobah, Djaló o Tomiyasu), un centrocampista (Samardzic) e un attaccante trae Morata. Ma, a oggi, l'allenatore non ha potuto ...Per l'attaccoprima scelta davanti aSfumato l'obiettivo Scamacca, la prima scelta per l'attacco dell'Inter è Folarindell'Arsenal . Resta però da trovare un accordo con l'...Sfumato l'obiettivo Scamacca , destinato all' Atalanta , l' Inter ha sceltocome attaccante:... L'alternativa per i nerazzurri è, 10 gol in 33 gare nell'ultima Serie A con l'Udinese. ...

Inter, chi prendi in attacco Balogun, Beto e Morata ai raggi X: pro e contro La Gazzetta dello Sport

Di certo Balogun non disdegna la soluzione interista e ieri ha ammiccato postando una stories di Ronaldo il Fenomeno con la maglia nerazzurra. Lo statunitense però non è una prima punta e infatti ecco ..."A fine cena tutti hanno convenuto sulla necessità di ragionare bene prima di affondare il colpo, anche se le alternative a Balogun al momento su piazza sembrano un passo indietro rispetto ...