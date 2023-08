Ballerino afroamericano ucciso a New York | arrestato un 17enne

(Di domenica 6 agosto 2023) Unè statoe accusato di crimine d'odio per aver accoltellato a morte ilO'Shae Sibley a New. La polizia non ha fornito il nome del ragazzo ma si è ...

Un 17enne è stato arrestato e accusato di crimine d'odio per aver accoltellato a morte il ballerino afroamericano O'Shae Sibley a New York. La polizia non ha fornito il nome del ragazzo ma si è limitata a dire che vive a Brooklyn e frequenta le scuole superiori. Sibley, 28 anni, gay, è ...

La quattro volte campionessa olimpica di ginnastica statunitense Simone Biles ha fatto un trionfante ritorno alle competizioni vincendo gli Us Classic, dopo una pausa di due anni. (ANSA)