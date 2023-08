Auto storiche | firmato da Salvini il decreto per ottenere le targhe originali Scuro ASI | Ora l' originalità sarà completa

Con la firma del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che prevede, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la "facoltà di ottenere le targhe di ...In alcune tappe saranno anche presentid'epoca del Gruppo Amatori Automoto. Tra le altre iniziative, indossando appositi visori, la simulazione della guida in stato di alterazione, per ...Con la sua singolare livrea, questa sportiva emiliana si prepara a brillare ancora una volta nei prestigiosi concorsi di eleganza e nei raduni di appassionati di. La Ferrari 275 GTB/4 ...

Auto storiche americane al Summer Jamboree 2023 di Senigallia ... Ruoteclassiche

Buone notizie per gli appassionati d’auto d’epoca. D’ora in poi sarà possibile richiedere targa e libretto conformi all’originale dei propri mezzi di interesse storico, previo pagamento di una cifra ...ROMA - Con la firma del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che prevede, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la “facoltà di ottenere le targhe d ...