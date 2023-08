ATP Toronto 2023 | il tabellone di Matteo Berrettini C’è un derby con Sinner al secondo turno

(Di domenica 6 agosto 2023) Domani comincerà il Masters 1000 di, primo dei due grandi tornei (l’altro è quello di Cincinnati), che anticipano gli US Open, ultimo Slam della stagione. Inin Canada ci sono quattro tennisti italiani e tra questi c’è un ritrovato, che spera di vivere finalmente un’ultima parte dell’anno serena senza problemi fisici e con solo la possibilità di giocare il più possibile.farà il suo esordio con il francese Gregoire Barrere, numero 59 del mondo ed avversario comunque da non sottovalutare. Il transalpino ha in stagione come miglior risultato la semifinale di Eastbourne e tra le vittorie di maggior prestigio c’è quella su Cameron Norrie a Miami. L’attesa, però, del tennis italiano è tutta per il possibile match al ...

Il tabellone dell'ATP Toronto 2023 di tennis: Sinner può sfidare Berrettini, Tsitsipas e Alcaraz Sport Fanpage

Due gli italiani teste di serie: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in tabellone anche Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Da lunedì 7 a domenica 13 agosto 2023, tutto live su Sky Sport e in streaming s ...Il tennista sanremese punta a diventare il quinto azzurro nel main draw della rassegna canadese: affronterà Pecotic al turno decisivo ...