Atp Los Cabos 2023 | Tsitsipas trionfa in finale contro De Minaur | decimo titolo in carriera

(Di domenica 6 agosto 2023) È Stefanosa fare festa all’Atp di Losdopo unavinta in due set (6-3 6-4)Alex de. Sul cemento messicano il numero 5 del ranking mondiale può così sollevare il suo primodella stagione, ildella, in una partita durata poco meno di un’ora e mezza. Tutto facile o quasi per il greco. Dopo uno scambio di break tra il quarto e il quinto game,strappa il servizio nuovamente e chiude i conti sul 6-3. Nel secondo set, il greco sale 2-0 (con Deche deve salvare tre palle del 3-0 da 0-40). Al sesto game c’è un campanello d’allarme perche cede la battuta a zero, ma reagisce realizzando un break decisivo sul 4-4. Al secondo ...

Affronterà oggi, non prima delle 21:30 italiane, l'americano Alexandar Kovacevic , che è in un buon stato di forma, avendo raggiunto i quarti a Los Cabos , eliminando sulla sua strada Norrie . Sarà ...Nel tardo pomeriggio messicano sono andate in scena le due semifinali dell'ATP 250 di Los Cabos, che hanno visto trionfare i due favoriti. A giocarsi il titolo in Messico saranno la testa di serie ...

