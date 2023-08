ATP Los Cabos 2023 | Tsitsipas conquista il suo decimo titolo in carriera | battuto in finale De Minaur

(Di domenica 6 agosto 2023) Stefanosraggiunge la doppia cifra a Losndo il suodellaa livello ATP proprio in Messico. Il greco riesce a sbloccarsi in questa stagione, visto che l’ultimo trofeo risaliva al giugno dell’anno scorso, quando vinse a Maiorca sull’erba. Insul cemento messicanoha sconfitto l’australiano Alex Dein due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Ottima prestazione da parte del numero cinque del mondo, che ha ottenuto molto con la prima di servizio (83% dei punti quando ha servito la prima) e ha concluso con 16 vincenti e appena 6 errori non forzati. Dall’altra parte Deha sofferto sulla seconda, chiudendo con 13 vincenti, ...

