Atletico Madrid | Joao Felix ai margini | si pensa a un clamoroso ritorno

(Di domenica 6 agosto 2023) Diego Simeone non ha offerto neanche un minuto adurante tutte le amichevoli estive dell'. Per questo motivo,...

Commenta per primo Tra i profili che l'Inter sta sondando per sostituire Lukaku, ce n'è uno preferito da Simone Inzaghi: si tratta di Alvaro Morata , al momento blindato dall'ma in cima alle richieste dell'allenatore nerazzurro.Il futuro di Joao Felix potrebbe essere al Benfica: l'apre al prestito e i portoghesi pronti a riaccoglierlo Sempre più fuori dai piani di Simeone, Joao Felix rimane sul mercato. Nelle ultime settimane l'ha aperto al ...Insomma, c'è da lavorare sia per lui, ma pure su piste alternative come Beto (Udinese) e Morata (). Lo spagnolo era il preferito di Inzaghi e ha declinato le avance della Roma, ma non ...

Roma Femminile, alle 20:00 amichevole con l'Atletico Madrid: giocano Valdezate, Tomaselli, Feiersinger... Voce Giallo Rossa

In sede di calciomercato arriva una svolta improvvisa: l'Atletico Madrid pesca in casa Juventus e chiude per lo scambio ...2018), Joao Felix (127 milioni di euro dal Benfica all’Atletico Madrid, 2019), Griezmann (120 milioni di euro dall’Atletico al Barcellona, 2019) e Grealish (dall’Aston Villa al Manchester City per 117 ...