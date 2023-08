Atletica | Laura Pellicoro firma la doppietta dorata alle Universiadi! L’azzurra vince i 1500

(Di domenica 6 agosto 2023)hato una spettacolareUniversiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti di tutti gli Atenei del mondo.ha trionfato suimetri, dopo che pochi giorni fa aveva primeggiato sugli 800 metri a Chengdu (Cina). Un micidiale uno-due nel mezzofondo per la nostra portacolori, che oggi ha interpretato la gara in maniera magistrale e si è imposta con il tempo di 4:15.82 davanti alla lussemburghese Vera Hoffmann (4:16.47) e alla turca Silan Ayyildiz (4:17.26). La 22enne brianzola,nata da Gaetano Acconcia e studente di biologia a Portland, torna a casa con due allori al collo e ha dimostrato di essere un’atleta di valido spessore in campo internazionale....

Avanti senza concorrenza Eleonora Curtabbi (Giò Rivera) vincente in 9'55"28. La ... Sveva Fascetti (Fiamme Gialle) seconda con 10'06"25 e Dalla Montà (Assindustria Pd) terza con 10'10"45.

