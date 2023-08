Atalanta | il piano del Monza per Zapata

Dopo aver perso Gianluca Scamacca , soffiato dall', l'Inter cerca un centravanti sul mercato. Il tempo stringe e Simone Inzaghi è in pressing ...si fa Secondo la Gazzetta dello Sport il...Questa volta non solo non potrà brontolare, ma dovrà viaggiare alla stessa velocità delle grandi, perché l'non è più una provinciale e vuole competere con tutti suleuropeo. Mi ...... Scalvini (19 anni,), Ibanez (24, Roma), Itakura (26, Gladbach), Mavropanos (25, Stoccarda)... E solo se sfuma apro ilB, figuriamoci il C, il D, eccetera, eccetera. La lista è corposa e ...

L'Atalanta non ha più intenzione di fermarsi: Scamacca rivoluziona l ... Tutto Atalanta

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, piace molto al Napoli. Il club di De Laurentiis è in forte pressing per provare a strapparlo al club bergamasco. Il Napoli sta forzando con gli agenti d ...L'Atalanta non ha più intenzione di fermarsi: Scamacca rivoluziona l'attacco orobico Il 4-1 incassato contro l'Union Berlino, vista la differenza di preparazione e le gambe imballate, passa in secondo ...