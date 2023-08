(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA – Il settore assicurativo “ha generato nel corso deldi bilancio pari a 2,3di euro, inrispetto ai 6,7di euro del 2021, manifestando comunque un’importante resilienza in un anno particolarmente difficile, tra tensioni geo-politiche e andamento negativo dei mercati finanziari che non hanno lasciato indenni i mercati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rc Auto: Facile.it, in 12 mesi prezzo premi +18 Detrazione assicurazione auto nel 730 2018 possibile? Tutti i bonus attualmente bloccati dal Governo Riforma fiscale 2023, nuove aliquote Irpef e flat tax: cosa cambia Voli e costi extra: come evitare sorprese a causa del bagaglio a mano Inla bolletta del ...

ROMA - Il settore assicurativo' ha generatocorso del 2022 utili di bilancio pari a 2,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 6,7 miliardi di euro del 2021, manifestando comunque un'importante resilienza in un anno particolarmente difficile,...Abitazioni no I dati Verisk indicano che il 45% di negozi e aziende è coperto da...comparto agricolo ci sono circa 12.000 imprese danneggiate, coinvolte per 1,1 miliardi di euro di ......la prima parte della stagione agonistica estiva 2023 e il presidente della Finass... dopo il periodo invernale di preparazionequale si sono disputate manifestazioni di Cross ed ...

Assicurazioni, nel 2022 utili in calo da 6,7 a 2,3 miliardi QUOTIDIANO NAZIONALE

ROMA - Il settore assicurativo" ha generato nel corso del 2022 utili di bilancio pari a 2,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 6,7 miliardi di euro del 2021 ...Messe in atto le direttive di Bruxelles. Il governo introduce una Riforma Rc Auto che rende obbligatoria l’assicurazione responsabilità civile anche per monopattini e biciclette. Una normativa di cui ...