Aspettando Oppenheimer | 7 film che hanno raccontato la minaccia atomica

Leggi su movieplayer

(Di domenica 6 agosto 2023) In occasione dell'uscita didi Christopher Nolan, ripercorriamo alcuni grandidell'epoca della Guerra Fredda incentrati sulla paura di una catastrofe nucleare. È lo scambio di battute che si consuma tra due bambini, fratello e sorella, nello scantinato della loro casa, dove si sono rifugiati insieme alla madre in seguito all'allarme per un imminente attacco nucleare, nell'attesa che - forse - il loro mondo cessi di esistere. Siamo nel 1963, ovvero a un anno di distanza dai crisi dei missili di Cuba, e la scena in questione è tratta da Ladybug Ladybug di Frank Perry: una delle innumerevoli opere nate sull'onda dell'angoscia per quellache, nel pieno della Guerra Fredda, pendeva come una spada di Damocle sulle sorti della civiltà. …