Ascolti tv ieri | bene Lo Show dei Record Top e flop programmi della giornata

(Di domenica 6 agosto 2023) Glitv di, sabato 5 agosto 2023, hanno registrato la vittoriareplica Lodeisu Canale 5 contro speciale A Sua Immagine su Rai1: 1.578.000 telespettatori, 13.9% di share, contro i 1.414.000 telespettatori, 11% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Il RagazzoPiscina 1.035.000, 7.9% Italia 1 E.T L'Extraterrestre 624.000, 5.1% Rai3 Soldati a Cavallo 604.000, 4.7% Rete 4 In viaggio con Papà 454.000, 3.7% La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 370.000, 3.3% NOVE Cacciatori di Vergini – Ken e Barbie serial killer 269.000, 2.9% Tv8 Rugby – Summer Series: Irlanda – Italia 183.000, 1.4%. IN AGGIORNAMENTO

I programmi più visti in TV di sabato 5 agosto con Speciale A Sua Immagine su Rai 1, Il ragazzo della piscina su Rai 2 e Lo Show dei Record su Canale 5