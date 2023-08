Arsenal-Manchester City 5-2 d c r | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 6 agosto 2023) Si decide ai calci di rigore il primo trofeo stagionale del calcio inglese. A Wembley, l’vince il Community Shield superando ilal termine di una partita equilibrata e dal risvolto incredibile che a breve andremo a scandagliare attraverso la nostra. Una sfida per lunghi tratti bloccata, ma egregiamente interpretata dagli uomini di Arteta che, subito lo svantaggio dovuto ad una magia di Cole Palmer, riescono miracolosamente ad acciuffare il pareggio grazie ad un tiro sporco di Trossard al minuto 101. Nella lotteria dei rigori, Guardiola viene tradito dai suoi senatori. De Bruyne centra in pieno la traversa, mentre Rodri si fa ipnotizzare da Ramsdale. Gunners impeccabili invece dagli 11 metri, con Vieira a trasformare il penalty decisivo. Andiamo dunque a rivivere ...

