Arsenal | Arteta | «Abbiamo vinto contro la squadra più forte del mondo»

(Di domenica 6 agosto 2023) Mikel, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport Uk dopo la vittoria della Community Shieldil City di Guardiola Mikel, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport Uk dopo la vittoria della Community Shieldil City di Guardiola. Le sue dichiarazoni: «Non potrebbe esserci cosa migliore che vincere un trofeo a Wembleylamigliore al… Specialmente nel modo in cui l’fatto. Nel primo tempoavuto grandi occasioni, ma non avendole raccolte non sapevamo come sarebbe potuta andare.però preso le giuste scelte, trovato un po’ di slancio e convincimento che ci ha permesso di pareggiare prima e vincere ai rigori»

LONDRA Rodri a parte, che ormai sfiora pure i gol da 50 metri, il Manchester City non è ancora la macchina sinfonica e disumana dell'anno scorso. Jack Grealish non ha smaltito le sbornie post ...Quello di oggi è il secondo Community Shield da allenatore dell'per Mikel.

