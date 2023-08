Arriva l’autunno con il ciclone Circe | quanto dura il maltempo che ha interrotto l’estate

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo un giugno insolitamente freddo e piovoso e un luglio in gran parte afoso e soffocante, ecco un nuovo colpo di scena sul fronte meteo. Come un filmine a ciel sereno ilcolpisce l’Italia, imponendo un brusco e inaspettato stop a un’estate già consegnata agli annali per le sue temperature record. In meno che non si dica siamo passati dall’afa soffocante ae temporali. Un esempio su tutti: Roma, da circa due giorni la pioggia si è abbattuta con particolare violenza dalla periferia fino al litorale. E cosa ci aspetta dal sabato in poi? Secondo le previsioni avremo una piccola parentesi autunnale – grantennistoscana.itGli esperti segnalano per la giornata del 5 allerta arancione sul Veneto e gialla in 16 Regioni per rischio temporali. Sotto osservazione ci sono settori di Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, ...