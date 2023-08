(Di domenica 6 agosto 2023) Stefano Boeri ha evitato per una frazione di secondo lo scontro frontale con un tir che viaggiava contromano in autostrada

La distruzione della statua di Butti suggerisce invece che troppo spesso ignoranza e mancanza di rispetto diventano. Contro le quali almeno parte della società non è solo inerme ......strumento di potere che può influenzare i comportamenti e i destini di milioni (se non miliardi) di persone in tutto il mondo e l'informatica ha anche permesso di realizzaresempre piùe ...Secondo le attuali regole giapponesi, le esportazioni disono generalmente vietate a meno che il paese destinatario non sia stato coinvolto nel loro sviluppo. Anche gli oggetti non...

"Armi letali a grappolo". Il racconto choc dell'archistar ilGiornale.it

"Questo delinquente oltretutto non era fermo ma procedeva spedito. Non so perché lo scrivo, ma stiamo tutti attenti quando guidiamo: idioti e criminali sulle strade sono armi letali a grappolo", ...L’archistar ha ricostruito la sua brutta avventura in autostrada avvenuta il 5 agosto, mentre stava andando in vacanza in Liguria con il figlio, la nuora ...