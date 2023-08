Antonella Clerici pubblica una foto “senza filtri | trucco e parrucco” | il tagliente commento di Elenoire Ferruzzi

Leggi su isaechia

(Di domenica 6 agosto 2023) Ierihato un post sul suo profilo Instagram in cui nell’augurare un sereno agosto a tutti ha raccontato come sta passando le vacanze. La nota conduttrice Rai ha scelto di mostrarsiinganni artificiali. Per me la vera vacanza è così.tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità. Sereno agosto a tutti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...