Antonacci a Pompei | concerto tra forti emozioni | “Insieme anche il prossimo anno”

(Di domenica 6 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato undallequello che ieri sera ha visto Biagiocalcare il palcoscenico del Teatro Grande del Parco Archeologico di. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, all’interno del cartellone di eventi “Stay in… Summer Edition 2023” in collaborazione con il Parco Archeologico attraverso il suo direttore generale Gabriel Zuchtriegel, ha registrato il pienone con la presenzadi molti turisti stranieri tra il pubblico. ‘Affollato’il palco. Da, Alessia, la fan in delirio, accolta e coccolata al centro della scena, a Nancy che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo amato Nello, sulle note di ‘Bella nell’anima”. Da ...

I due promessi sposi abbracciano il loro idolo sul palco del Teatro Grande degli ...E' stato un concerto dalle forti emozioni quello che ieri sera ha visto Biagiocalcare il palcoscenico del Teatro Grande del Parco Archeologico di. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, all'interno del ......il Teatro Grande del Parco Archeologico sarà la location d'eccezione per l'unica tappa in Campania del tour estivo di Biagio. Il cantautore milanese per la prima volta in concerto a...

Antonacci a Pompei, concerto tra forti emozioni Agenzia ANSA

E' stato un concerto dalle forti emozioni quello che ieri sera ha visto Biagio Antonacci calcare il palcoscenico del Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. L'evento, organizzato dall'amminist ...E' stato un concerto dalle forti emozioni quello che ieri sera ha visto Biagio Antonacci calcare il palcoscenico del Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. L'evento, organizzato ...