Anticipazioni Uomini e donne | fulmini e saiette nella prima registrazione | si attende il confronto di fuoco

(Di domenica 6 agosto 2023) Mancano ancora diverse settimane per le nuove registrazioni dima già si inizia a pensare a cosa potrebbe accadere. Leci fanno sapere che potrebbe succedere davvero di tutto in quanto nelle ultime ore è spuntata fuori una lite che potrebbe avere risvolti clamorosi. Stiamo parlando di Tina Cipollari che pare L'articolo proviene da KontroKultura.

Poi ripartiranno Forum, Verissimo, Amici ee donne . L'ultima settimana di settembre vedrà ...palinsesti Mediaset: Maria Corleone prima nuova fiction I palinsesti Mediaset per il ...Di seguito ledi stasera. Nel primo, il numero 1×28 : La zia di Sura prende per lei ... Dopo aver fatto uccidere Lola da Petro, assolda uno dei suoiper appiccare un incendio all'...... e tutti hanno ipotizzato che i colpevoli fossero gli spietatid'affari da poco giunti a ... Scopriamo tutte lesettimanali di Terra Amara dal 31 luglio al 6 agosto 2023 .

Uomini e Donne, anticipazioni prime registrazioni: sul trono la star di ... Newsby

Nell’episodio di Terra Amara di lunedì 7 agosto 2023, Demir manda via dalla tenuta Gulten, certo che sia stata lei ad aiutare Yilmaz a rapire Adnan. La povera domestica viene accolta da Fekeli. Intant ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 agosto, alle 14.10, Demir, convinto che sia stata lei ad aiutare Yilmaz a rapire il ...