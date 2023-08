Anticipazioni My Home My Destiny | Puntate Turche | Benal È Incinta Di Mehdi!

Mymy Destiny: Nermin insulta Zeynep Zeynep e Mehdi hanno accolto Kibrit dopo aver deciso di adottarla . Questa scelta , tanto voluta dalla Goksu, tanto da rinunciare al suo ...MyMy Destiny: Faruk bacia Emine! Durante il viaggio in macchina, un modello sportivo e decappottabile che fa gola a tutti i passanti, Faruk continua a tempestare Emine di domande ...LeMyMy Destiny che giungono dalla Turchia svelano che a tenere banco nelle prime puntate della seconda stagione sarà una storia d'amore clandestina, quella tra Mujigan e Burhan . La ...

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto 2023 Today.it

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 7 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Mehdi dovrà intervenire per calmare la povera Zeynep. La ragazza avrà un brutt ...Dopo il finale della prima stagione di My home my destiny di Bayram, il padre biologico di Sakine, non si saprà più nulla. Nelle puntate appena andate in onda su Canale 5, l'uomo ha iniziato a vivere ...