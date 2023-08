Anniversario uccisione giudice Costa per mano mafiosa | ‘aggiornata’ la lapide dopo 43 anni | “Una reticenza”

(Di domenica 6 agosto 2023)43Palermo «scopre» che il procuratore Gaetanoè stato «proditoriamente ucciso per» . La verità storica delle responsabilità di Cosa nostra finalmente compare nellache ricorda l’assassinio del magistrato il 6 agosto 1980. «Era una, non so quanto originariamente consapevole», commenta il sindaco Roberto Lagalla che ha partecipato, nell’...

Palazzo Marino ha spiegato che 'il consiglio comunale avrà certamente modo di ricordare l'di Masha Amini in occasione del suo, il prossimo 16 settembre'. Appuntamento, dunque, ...Questa mattina, in occasione del 38°dell'del vice questore della polizia Ninni Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia, assassinati per mano mafiosa il 6 agosto del 1985, si è svolta una cerimonia commemorativa. ...LUCCA - Ieri sera sotto le mura c'è stata la deposizione della corona al cippo di don Aldo Mei, nell'dell'del sacerdote, fucilato dai tedeschi il 4 agosto del 1944 per offerto rifugio a ebrei, disertori del regime fascista e perseguitati politici. Presenti le autorità cittadine ...

Anniversario uccisione giudice Costa per mano mafiosa, ‘aggiornata’ la lapide dopo 43 anni: &ldqu Gazzetta del Sud

Dopo 43 anni Palermo «scopre» che il procuratore Gaetano Costa è stato «proditoriamente ucciso per mano mafiosa» . La verità storica delle ...In occasione del 38° anniversario dell'uccisione del vice questore della polizia Ninni Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia, assassinati per mano mafiosa il 6 agosto del 1985, si è svolta una cerim ...