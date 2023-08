Anime Breakfast | Kiss me Licia e il fascino di una quasi ribellione

Leggi su tuttotek

(Di domenica 6 agosto 2023) In questa nuova puntata diè giunto il momento di entrare nel mondo dime, che ha fatto entrare la musica nel mondo deglie per quanto ad oggi può sembrare fuori dal tempo, è ancora l’unico che ha saputo farlo in modo così efficacetorna con un nuovo episodio anche nel mese di agosto, per tenervi compagnia nella vostra colazione davanti al mare o in montagna per chi è già in vacanza! Nel precedente appuntamento avevamo fatto colazione con One Piece, a cui è stato dedicato un episodio intero più che meritato per unche presto su Netflix diventerà una serie live-action che farà molto discutere e non proprio in positivo, dalle premesse del trailer. In questo nuovo episodio facciamo un salto ...