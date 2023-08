“Animation Art Book” | Zerocalcare ci porta dietro le sue quinte

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 6 agosto 2023) «Nell'estate del 2019,aveva iniziato a parlare con insistenza del suo desiderio di provare a fare animazione . Come suoi editori, avevamo due possibilità: tentare di dissuaderlo, perché non si distraesse dalla sua produzione editoriale, o assecondarlo, cercando di aiutarlo, per consentirgli di esprimente la sua creatività anche in quella nuova direzione». Comincia così il nuovo atto...