Il mondo della serialità e del cinema è stato scosso lo scorso 31 luglio dalla notizia della morte di. L'attore divenuto celebre per il suo ruolo in Euphoria era stato trovato senza vita nell'abitazione di famiglia a Oakland una settimana dopo la scomparsa del padre. Aveva 25 anni. ...La morte diè la doccia fredda che ci ha investito dal 1° agosto 2023, perciò non sorprende che molti personaggi del mondo dello spettacolo abbiano deciso di omaggiarlo: in particolare, Billie Ellish ...... il figlio (clone) di Liz Hurley Addio ad: da Zendaya a Sydney Sweeney, i messaggi del cast di Euphoria Royal Corner - Cosa succederebbe a Camilla se re Carlo morisse prima di lei I 25 ...

Angus Cloud, la commovente lettera social della mamma Vanity Fair Italia

Non solo parole d'amore, ma anche il suo punto di vista sui motivi della morte: «Mi ha dato la buonanotte e mi ha detto che ci saremmo visti la mattina successiva» ...La madre di Angus Cloud ha rotto il silenzio contestando le ricostruzioni secondo cui suo figlio si sarebbe tolto la vita ...